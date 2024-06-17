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Сегодня, 13:48

Форвард Ильин может вернуться в «Урал»

Виктория Кравченко
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Нападающий Владимир Ильин, у истек срок контракта с «Ахматом», скорее всего продолжит карьеру в «Урале», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 32-летний форвард уже подписал контракт с «Уралом», за который выступал с 2017 по 2019 год. В минувшем сезоне в РПЛ футболист сыграл 20 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ впервые за 11 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/vladimir-ilin-blizok-k-vozvrasheniyu-v-ural-373682/
Владимир Ильин
ФК Урал
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 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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