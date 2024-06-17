Форвард Ильин может вернуться в «Урал»

Нападающий Владимир Ильин, у истек срок контракта с «Ахматом», скорее всего продолжит карьеру в «Урале», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 32-летний форвард уже подписал контракт с «Уралом», за который выступал с 2017 по 2019 год. В минувшем сезоне в РПЛ футболист сыграл 20 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ впервые за 11 лет.