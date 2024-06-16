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Сегодня, 21:27

«Ротор» спустя два года вернулся в ФНЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Ротор» в ответном матче за выход в ФНЛ обыграл на своем поле «Новосибирск» со счетом 3:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Илья Сафронов. У гостей единственный гол забил Константин Ерохин.

«Ротор» одержал победу с общим счетом 4:2 и вышел в ФНЛ. Волгоградцы вернулись в первую лигу спустя два года.

ФК Ротор
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