«Ротор» спустя два года вернулся в ФНЛ

«Ротор» в ответном матче за выход в ФНЛ обыграл на своем поле «Новосибирск» со счетом 3:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Илья Сафронов. У гостей единственный гол забил Константин Ерохин.

«Ротор» одержал победу с общим счетом 4:2 и вышел в ФНЛ. Волгоградцы вернулись в первую лигу спустя два года.