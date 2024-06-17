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Сегодня, 12:21

В «Сочи» назвали четырех легионеров, которых рассчитывают сохранить для первой лиги

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Заместитель генерального директора «Сочи» по развитию Андрей Орлов рассказал о том, какие легионеры могут остаться в команде в следующем сезоне.

«Предпродажной лихорадки у нас не началось. Договоренность о том, что в случае вылета мы Дркушича либо продаем, либо отдаем в аренду, была с агентами еще зимой.

Мы рассчитываем на Марсело, Сааведру, Крамарича и Гуарирапу. Но рынок подвижный, предложения поступают. Может, как-то поругому получится», написал Орлов в социальных сетях.

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее, 16-е место в таблице РПЛ и покинул высший дивизион.

Футбол
ФК Сочи
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