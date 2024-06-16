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Источник: защитник Маргасов перейдет в «Урал»

Алина Савинова
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Защитник Тимофей Маргасов с большей долей вероятности продолжит карьеру в «Урале», утверждает «РБ Спорт».

32-летний футболист с 2019 года выступал за «Сочи», с которым у него истек контракт 15 июня.

По информации источника, защитник принял предложение уральского клуба. Стороны находятся на финальном этапе переговоров. Контракт будет подписан в ближайшее время.

В минувшем сезоне Маргасов провел 20 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей, и 5 игр в FONBET Кубке России, где забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).

Источник: РБ Спорт
Тимофей Маргасов
Футбол
ФК Урал
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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