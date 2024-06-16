Источник: защитник Маргасов перейдет в «Урал»

Защитник Тимофей Маргасов с большей долей вероятности продолжит карьеру в «Урале», утверждает «РБ Спорт».

32-летний футболист с 2019 года выступал за «Сочи», с которым у него истек контракт 15 июня.

По информации источника, защитник принял предложение уральского клуба. Стороны находятся на финальном этапе переговоров. Контракт будет подписан в ближайшее время.

В минувшем сезоне Маргасов провел 20 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей, и 5 игр в FONBET Кубке России, где забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).