Пименов — о Глушенкове: «Он не сядет в «Зените», это лучший распасовщик в России»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«В контракте стоит определенная сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.