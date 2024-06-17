Агент Кордовы: «Возвращение в Россию? Давайте не будем об этом»
Андрейна Лопес, агент экс-форварда «Сочи» Серхио Кордовы, ответил на вопрос о возможном возвращении венесуэльца в Россию этим летом.
«Может ли вернуться Кордова в Россию? Давайте не будем об этом», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт».
26-летний футболист перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года из «Аланьяспора» до окончания сезона-2023/24. В 11 матчах за «барсов» во всех турнирах Кордова отметился одной результативной передачей.
В следующем сезоне команда Роберто Морено будет выступать в первой лиге.
Источник: «РБ Спорт»
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|6
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|56
|
3
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|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
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|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
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|14
|8
|8
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|50
|
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|12
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|56-40
|48
|
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|
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|
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|8
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|41
|
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|10
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|33-45
|35
|
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|7
|11
|12
|22-31
|32
|
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|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
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|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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