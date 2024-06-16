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Эриксен забил в первом же матче Евро. Предыдущий турнир едва не обернулся для него смертью

Эриксен забил гол на Евро-2024 после остановки сердца в 2021 году
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кристиан Эриксен.
Фото Reuters
Сильная история лидера сборной Дании.
Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Словения
1:1
Дания

Прошлый чемпионат Европы едва не обернулся жуткой трагедией — лидер сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ прямо во время матча с Финляндией в первом же туре группового этапа. К счастью, полузащитник выжил и даже вернулся в спорт. Евро-2024 начался для него с гола в ворота Словении на 17-й минуте.

В конце первого тайма матча с Финляндией Эриксен неожиданно рухнул на газон и потерял сознание. Капитан «Датского динамита» Симон Кьер тут же подбежал к партнеру, чтобы оказать первую помощь, после чего уступил место врачам и начал успокаивать рыдающую жену полузащитника. Остальные футболисты встали вокруг лежащего Кристиана плотным кругом, закрывая датчанина и реанимирующих его врачей от телекамер и глаз болельщиков.

Эриксена увезли с поля на реанимобиле и тут же доставили в больницу. На удивление, спустя некоторое время встреча продолжилась, а финны вырвали минимальную победу (1:0). Ходили слухи, что УЕФА давил на датчан возможностью технического поражения, если они не вернутся в игру. Врачи спасли жизнь футболиста, а сам он в первом интервью после случившегося заявил, что бы мертв на протяжении пяти минут.

«Не хотел, чтобы люди присылали мне цветы (когда Кристиан лежал в больнице. — Прим. «СЭ»), потому что я был мертв пять минут. Было невероятно, что так много людей почувствовали необходимость написать мне или подарить цветы. Это тронуло так много людей — и они хотели показать это моей семье и мне. Это делает меня счастливым», — признался датчанин.

Кристиан Эриксен. «Для меня было важно вернуться полноценным мужчиной и отцом»: Эриксен рассказал, как пережил остановку сердца

Кристиан вернулся на поле в феврале 2022-го. Для продолжения карьеры ему пришлось перейти из «Интера» в «Брентфорд», так как по правилам серии А он не мог выступать с кардиостимулятором, который ему установили, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Карьеру в сборной он возобновил в марте 2022 года.

В конце 2022-го Кристиан даже выступил на чемпионате мира в Катаре: полностью провел все три матча группового этапа, который Дания не преодолела. Сборная заняла последнее место в группе с Францией, Тунисом и Австралией.

Кристиан Эриксен в матче Словения — Дания.
Фото Reuters

Кристиан остается основным игроком и одним из лидеров «Датского динамита». В первом туре группового этапа Евро-2024 он появился в основном составе и уже на 17-й минуте поразил ворота Словении. История закольцевалась потрясающим образом, учитывая, что прошлый чемпионат Европы едва не закончился для Эриксена смертью.

Перед игрой со Словенией Кристиан говорил, что держит в голове произошедшее. «Когда мне сказали, что я снова могу играть в футбол, моей целью было вернуться на высокий уровень. Я не забыл, что произошло. Но меня ничего не сдерживает — просто с нетерпением жду игры», — высказался датчанин.

Кристиан Эриксен
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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