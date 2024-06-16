Источник: Гогуа покинет «Шинник» и продолжит карьеру в РПЛ

Защитник «Шинника» Седрик Гогуа покинет ярославскую команду в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, 29-летний игрок решил не продлевать контракт с «черно-синими». Отмечается, что Гогуа, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ.

Ивуарийский футболист присоединился к «Шиннику» этой зимой. Он провел 11 матчей за ярославцев в Мелбет-Первой лиге, не отметившись результативными действиями. Ранее Гогуа выступал за «Истиклол», «Туран», «Ротор», ЦСКА, «Тамбов» и другие команды.

По итогам минувшего сезона «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 51 очко за 34 матча.