Источник: Смольников станет новым спортивным директором «Урала»

Новым спортивным директором «Урала» станет бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, сообщает Legalbet.

Россиянин завершил карьеру в августе 2023 года. Помимо петербургского клуба, он также выступал за «Локомотив», «Торпедо», тульский «Арсенал», «Краснодар» и другие команды.

35-летний Смольников является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).