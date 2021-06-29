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Голкипер Сергей Волков продлил контракт с «Акроном»

22:38
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Голкипер Сергей Волков подписал новый контракт с «Акроном». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

За три года с момента образования клуба Сергей Волков провел в майке «Акрона» 68 матчей во всех турнирах. Он защищал ворота тольяттинцев в первом матче команды в истории в рамках первенства МФС «Приволжье»: «Акрон» — «Лада» (Димитровград) — 1:0.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/06/29/sergej-volkov-prodlil-kontrakt-s-akronom/

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Иван Шитик все материалы автора

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