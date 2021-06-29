Рекордсмен ФНЛ Лаша Верулидзе завершил карьеру арбитра
16:48
Как ранее сообщал «СЭ», судья Лаша Верулидзе, представляющий в российском футболе Владикавказ, завершил карьеру, информирует пресс-служба ФНЛ.
46-летний арбитр из Владикавказа является рекордсменом по количеству проведенных матчей в Футбольной национальной лиге.
В профессиональном футболе Верулидзе провел 19 сезонов. На его счету 155 матчей в качестве главного судьи ФНЛ и 148 — ПФЛ.
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