Как ранее сообщал «СЭ», судья Лаша Верулидзе, представляющий в российском футболе Владикавказ, завершил карьеру, информирует пресс-служба ФНЛ.

Рекордсмен ФНЛ Лаша Верулидзе завершил карьеру арбитра!



46-летний арбитр из Владикавказа является рекордсменом по количеству проведенных матчей в Футбольной национальной лиге.



В профессиональном футболе Верулидзе провел 19 сезонов. На его счету 155... https://t.co/gfUDmGV84v pic.twitter.com/PHQdwFbN2Z — ФНЛ (@FNLeague) June 29, 2021

46-летний арбитр из Владикавказа является рекордсменом по количеству проведенных матчей в Футбольной национальной лиге.

В профессиональном футболе Верулидзе провел 19 сезонов. На его счету 155 матчей в качестве главного судьи ФНЛ и 148 — ПФЛ.