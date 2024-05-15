Гаджиев о переходе Кокорина и Дзюбы в махачкалинское «Динамо»: «Боюсь, не потянем»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает маловероятным переход нападающего «Ариса» Александра Кокорина и форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем. На тех условиях, на которых согласился работать Курбан Бекиевич, они не согласятся», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Махачкалинцы набрали 58 очков и занимают второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.