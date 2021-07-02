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На общем собрании клубов ФНЛ утверждено объединение лиги с ПФЛ

13:02
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Общее собрание клубов ФНЛ утвердило расширение лиги и объединение с ПФЛ, сообщает «РБ Спорт».

26 мая президент ФНЛ Александр Алаев высказывался о возможном объединении лиг.

По данным источника, на собрании проводилось голосование на тему объединения ФНЛ с ПФЛ. Конфигурация останется почти прежней, однако управление будет общим. Президент ПФЛ Андрей Соколов назначен генеральным секретарем ФНЛ, руководителем останется Алаев.

Начало сезона-2021/22 запланировано на 10 июля.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/obshhee-sobranie-klubov-fnl-utverdilo-ob-edinenie-ligi-s-pfl/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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