Невероятный матч на чемпионате мира: Канада чуть не опозорилась в игре с аутсайдером!

Канада обыграла Австрию со счетом 7:6 на чемпионате мира по хоккею

Австрийцы выиграли третий период у фаворита со счетом 5:0.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Австрия — 7:6 ОТ (3:1, 3:0, 0:5, 1:0)

Голы: Козенс — 2 (Манджапане, Гуле), 6:34 — 1:0. Гуле — 1 (Таварес, Хагель), 9:21 — 2:0. Нисснер — 1 (М. Хубер, Раффль), 10:11 — 2:1. Байрам — 1 (Зеллвегер), 13:29 — 3:1. Маккэн — 1 (Бантинг), 22:57 — 4:1. Бедард — 5 (Гюнтер, Парэйко), 29:32 — 5:1. Дюбуа — 2 (Хагель, Пауэр), 37:56 — 6:1. Баумгартнер — 2 (Шнайдер), 43:14 — 6:2. Шнайдер — 1 (Цвергер, Вольф), 44:08 — 6:3. Цвергер — 1 (Никль), 50:41 — 6:4. Шнайдер — 2 (Цвергер, Росси), 55:56 — 6:5. Росси — 1, 59:11 — 6:6. Таварес — 1 (Дюбуа), 60:15 — 7:6.

Вратари: Биннингтон — Мадленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 49 (13+22+13+1) — 21 (6+6+9+0).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

14 мая. Прага. o2 Arena.

Сборная Канады едва унесла ноги в матче, который должна была забирать с закрытыми глазами. Лидер группы А без проблем разбирал австрийцев на части, словно на тренировке. Все сочетания канадцев работали слаженно и после окончания второго периода, когда счет был 6:1 в пользу фаворита, болельщики вполне могли переместиться в ближайшие к арене питейные заведения и забыть о хоккее до утра.

Но после перерыва на площадке произошло что-то невероятное. Канада пропустила пять (!!!) безответных шайб. Игру в овертайм на последней минуте основного времени к неподдельному восторгу трибун перевел молодой нападающий «Миннесоты» Марко Росси. Его тройка с Петером Шнайдером и Домиником Цвергером была неудержима, забросив четыре из шести шайб своей команды. На канадского вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона была больно смотреть.

О том, что игроки североамериканских сборных с размахом проводят свободное время на чемпионатах мира и к результатам в группе относятся слишком вальяжно, давно складывают легенды. Во вторник в этой истории появилась новая глава. Культурно отдыхать в лучших заведениях чешской столице нравится всем.

Канада вырвала победу только в овертайме усилиями своего капитана Джонатана Тавареса, взявшего дело в свои руки и забившего в первой же атаке.

Вселенский позор был близок, как и 20 лет назад. Тогда на этой же самой арене в Праге канадцы отыгрались с 0:2 только в последние 10 минут третьего периода.