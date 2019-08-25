Гол экс-игрока «Рубина» Портнягина принес «Нижнему Новгороду» победу над «Мордовией»
«Мордовия» дома проиграла «Нижнему Новгороду» (0:1) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол на 70-й минуте встречи забил бывший форвард «Рубина» Игорь Портнягин?.
Олимп — ФНЛ
10-й тур
«Мордовия» (Саранск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)
Гол: Портнягин, 70.
«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Ятченко, Хрипков, Климов, Теняев (Юсупов, 90), Дворецков (Мухаметшин, 77. Соболев, 90+1), Адаев, Орлов, Джумаев (Ермаков, 71), Буранов (Поярков, 79), В.Сергеев.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Лебедев (А.С.Сергеев, 66), Зуев, Федорив, Хозин, Ставпец, Сапета, Палиенко (Морозов, 87), Комолов, Голышев (Чудин, 75), Портнягин (Салугин, 75).
Предупреждения: В.Сергеев, 35. Дворецков, 48. Федорив, 78. Комолов, 82. Сысуев, 84. Климов, 90. Хрипков, 90+1.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
25 августа. Саранск. Стадион «Старт».
«Шинник» (Ярославль) — «Химки» — 0:1 (0:0)
Гол: Алиев, 47.
Нереализованный пенальти: Кухарчук, 2 (вратарь).
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Цховребов (Эктов, 82), Стешин (Патрашко, 59), Алейников (Бакаев, 46), Дроздов, Кожемякин, Самойлов (Пугин, 64), Визнович (Олейников, 59), Низамутдинов, Самодин.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Скворцов (Почивалин, 84), Кухарчук (Корян, 54), Нетфуллин, Полярус (Дядюн, 54), Трошечкин (Мендель, 69), Алиев (Каменщиков, 76).
Предупреждения: Данилкин, 18. Полярус, 36. Бакаев, 72. Скворцов, 83. Эктов, 90.
Судья: Анопа (Благовещенск).
25 августа. Ярославль. Стадион «Шинник».