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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Гол экс-игрока «Рубина» Портнягина принес «Нижнему Новгороду» победу над «Мордовией»

19:02
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«Мордовия» дома проиграла «Нижнему Новгороду» (0:1) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол на 70-й минуте встречи забил бывший форвард «Рубина» Игорь Портнягин?.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Мордовия» (Саранск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)

Гол: Портнягин, 70.

«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Ятченко, Хрипков, Климов, Теняев (Юсупов, 90), Дворецков (Мухаметшин, 77. Соболев, 90+1), Адаев, Орлов, Джумаев (Ермаков, 71), Буранов (Поярков, 79), В.Сергеев.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Лебедев (А.С.Сергеев, 66), Зуев, Федорив, Хозин, Ставпец, Сапета, Палиенко (Морозов, 87), Комолов, Голышев (Чудин, 75), Портнягин (Салугин, 75).

Предупреждения: В.Сергеев, 35. Дворецков, 48. Федорив, 78. Комолов, 82. Сысуев, 84. Климов, 90. Хрипков, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

25 августа. Саранск. Стадион «Старт».

Мордовия — Нижний Новгород

«Шинник» (Ярославль) — «Химки» — 0:1 (0:0)

Гол: Алиев, 47.

Нереализованный пенальти: Кухарчук, 2 (вратарь).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Цховребов (Эктов, 82), Стешин (Патрашко, 59), Алейников (Бакаев, 46), Дроздов, Кожемякин, Самойлов (Пугин, 64), Визнович (Олейников, 59), Низамутдинов, Самодин.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Филин, Скворцов (Почивалин, 84), Кухарчук (Корян, 54), Нетфуллин, Полярус (Дядюн, 54), Трошечкин (Мендель, 69), Алиев (Каменщиков, 76).

Предупреждения: Данилкин, 18. Полярус, 36. Бакаев, 72. Скворцов, 83. Эктов, 90.

Судья: Анопа (Благовещенск).

25 августа. Ярославль. Стадион «Шинник».

Нефтехимик — Краснодар-2

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