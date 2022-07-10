Слуцкий: «Ожидания перед стартом ФНЛ тревожные. Мы не видим себя фаворитами»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, в каком состоянии команда подходит к старту сезона в первой лиге.

— Какие у вас ожидания перед сезоном ФНЛ?

— Тревожные. А какие они могут быть? Нас все заранее отнесли к фаворитам, но мы вместе работаем меньше двух недель. Фамейе позже прилетел из-за визы, чьи-то трансферы мы дольше оформляли, кто-то вышел из отпуска с травмами, а кто-то бесконечно ждет свой трансфер и ждет, думает, что он игрок РПЛ, а не первого дивизиона. Идет сложный процесс.

Не бывает так, что ты берешь группу игроков и она сама по себе играет. Это все очень сложный и долгий процесс. Мы сами не можем понять до конца возможности игроков и как они будут взаимодействовать.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Не разделял эту позицию, что мы взяли суперигроков и будем первыми. Да, у нас хорошие игроки, но нужно время. Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами новые.

— Лисакович, Самошников, Дюпин — много разговоров об их уходе. Как в такой подвешенной ситуации строить игру? Непонятно, с кем вы начнете сезон.

— Можно добавить Зуева и Ломовицкого. Мы пытаемся это минимизировать. Но внутри это контраст. Кто-то скребется в дверь и смотрит глазами кота из Шрека. И счастлив, если ты поставишь ему блюдечко с молоком. А кто-то вообще снизошел до того, чтобы вообще выходить на поле. Команда — это общая идея, общие принципы и цели. А когда внутри кто-то пытается решить свои индивидуальные проблемы... Понимаю это: в «Халле» после вылета ушло 23 человека за трансферное окно и каждый день в дверь стучался новый игрок. Я этот процесс понимаю. Но это все непросто. Даже у «Уфы» остались многие игроки после вылета. Они были на поле и лучше понимают друг друга.