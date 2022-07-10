Слуцкий рассказал о травме Дюпина и возможном уходе Медведева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения товарищеского матча против «Уфы» (1:4) рассказал о ситуации с вратарями команды.

— Когда меняешь вратаря за пару секунд до выхода на поле — это странно. Сделали по игре с «Уфой» много выводов, анализа. Команде отроду три недели и проблемы вылазят там, откуда ты их не очень ждешь.

— Что с Дюпиным?

— Он получил... Какой-то дискомфорт у него после предматчевой разминки. В последний момент от решил все-таки не играть. Выразил сомнения по поводу своей готовности.

— Почему не поставили в старте Медведева? Он может уйти?

— Он изначально не готовился к игре. Сухого Медведева поставить сразу было невозможно. Что касается его ухода: пока с повреждением Юры никакой ясности нет. У нас очень мало времени до старта.