Алаев: «Рад, что «Балтика» и «Рубин» вышли в РПЛ. Они всем доказали по-спортивному»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на выход в РПЛ «Рубина» и «Балтики».

«Рад, что «Балтика» и «Рубин» вышли в РПЛ. Они всем доказали по-спортивному. Приятно, что возвращаются стадионы чемпионата мира. «Рубин» молодцы, что быстро вернулись, сделали выводы. «Балтика» — команда с традициями, 25 лет не была в РПЛ. Хочу поздравить руководителей обоих клубов. И отдельно — Игнашевича. Приятно, что он таких результатов добивается. При правильном отношении Игнашевич будет большим тренером» — приводит Sport24 слова Алаева.

Ранее «Рубин» и «Балтика» официально оформили себе выход в РПЛ. А «Торпедо» после поражения в матче 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) вылетело в первую лигу.