Газизов: «Есть очень достойные предложения по футболистам махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможных трансферах в зимнее окно.

«У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, наметки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдет для нас со знаком плюс. Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

После 20-го тура «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков.