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Сегодня, 19:12

Газизов: «Есть очень достойные предложения по футболистам махачкалинского «Динамо»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможных трансферах в зимнее окно.

«У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, наметки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдет для нас со знаком плюс. Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

После 20-го тура «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-est-ochen-dostojny-e-predlozheniya-po-nashim-futbolistam/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
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Иван Тимошенко

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