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Сегодня, 00:40

Глава ФНЛ Измайлов рассказал, что хотел бы перенять у медиалиги

Руслан Минаев
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил матч сборной ФНЛ против сборной медиалиги. Встреча проходила в Каспийске.

«Мы полностью довольны организацией этого матча. Нисколько даже мы, сколько зрители. Было более 12 тысяч человек на трибунах «Анжи Арены», что для этого стадиона рекорд в этом году.

[Об открытости медиалиги] Чем для нас дорого сотрудничество с медиалигой. Ребята, который в ней играют — максимально открыты для болельщиков. То, что в профессиональном футболе редко встретишь. Сложно футболистов заставить или объяснить, зачем им это надо — общаться с болельщиком, с журналистом. Ведь это самое важное. Для чего он играет, выкладывается на тренировках — для болельщиков», — сказал Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная ФНЛ всухую обыграла команду медиалиги в товарищеском матче

Первая лига
Наиль Измайлов
0
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Глава ФНЛ Измайлов назвал основную задачу на посту главы лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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