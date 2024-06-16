Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:10

Журова — о стрельбе на Евро-2024: «У нас такого быть не может»

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на инцидент в фан-зоне Нидерландов перед матчем группового этапа Евро-2024 против Польши.

Во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейского с топором. Помимо холодного оружия он также имел при себе зажигательную смесь.

«После того, как они разрешили курить легкие наркотики на футбольных матчах, что еще стоило ожидать? Несомненно, у них будут сложности. Это их жизнь, пусть они сами разбираются, потому что такие инциденты не понравятся гражданам и болельщикам. Главное, мы все провели хорошо, и у нас таких инцидентов не было. Ключевое, что у нас такого быть не может. Мы все контролируем и пытаемся обезопасить болельщиков. У нас было все сделано высокопрофессионально. У меня друзья обеспечивали безопасность на том чемпионате мира, и я знаю, чего им это стоило. Пусть они сами решают эти ситуации. Просто хочется пожелать всем удачи», — сказала Журова «СЭ».

Экстренные службы применили огнестрельное оружие. Отмечается, что мужчина получил ранения, но остался жив. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

6
3
Читайте также
100-килограммовый нападающий сборной Венгрии стал звездой Сети
Английские фанаты провоцируют немцев песней о Второй мировой войне
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В Гельзенкирхене албанцы подрались с сербами, все бары оцеплены полицией
Гакпо — о победе над Польшей: «Это был тяжелый матч и сильный соперник»
Гакпо признан лучшим игроком матча Польша — Нидерланды
Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхортса. Нидерланды дожали Польшу в концовке
Словения — Дания: Дркушич и Эриксен сыграют с первых минут
Евро-2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 16 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словения — Дания: Дркушич и Эриксен сыграют с первых минут

Гакпо признан лучшим игроком матча Польша — Нидерланды

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости