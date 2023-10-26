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26 октября, 18:30

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 16-го тура Мелбет-Первой лиги

Опубликовано расписание 16-го тура Мелбет-Первой лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Динамо-Махачкала».
Фото ФК «Динамо-Махачкала»

Матчи 16-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 27 и 28 октября. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала всех матчей — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 27 и 28 октября

27 октября, пятница

«Алания» — «Арсенал» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Матч Премьер, VK Видео, Кинопоиск

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

28 октября, суббота

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» — время начала матча — 7:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Енисей» — «КАМАЗ» — время начала матча — 11:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Сокол» — «Акрон» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Волгарь» — «Родина» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Шинник» — «Торпедо» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Черноморец» — время начала матча — 16:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Нефтехимик» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
2
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
3
 Акрон 15 8 3 4 20-10 27
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 - : -
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 - : -
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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