Анвер Конеев вошел в тренерский штаб «Торпедо»
В тренерский штаб «Торпедо» вошел Анвер Конеев, сообщает пресс-служба клуба.
Основной специализацией 49-летний специалиста будут стандартные положения.
Конеев работал главным тренером в «Звезде» и молодежной команде «Динамо» (Санкт-Петербург), а также в качестве ассистента в «Зените-2», «Акроне», «СКА-Хабаровске». С июня по август 2023 года он возглавлял астраханский «Волгарь».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
2
|Динамо Мх
|15
|8
|4
|3
|15-6
|28
|
3
|Акрон
|15
|8
|3
|4
|20-10
|27
|
4
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
5
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
8
|Шинник
|15
|6
|2
|7
|18-23
|20
|
9
|КАМАЗ
|15
|5
|5
|5
|15-13
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|15
|4
|6
|5
|19-17
|18
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
|27.10
|16:30
|
Алания – Арсенал
|1 : 1
|28.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Ленинградец
|- : -
|28.10
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|28.10
|14:00
|
Сокол – Акрон
|- : -
|28.10
|16:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|28.10
|16:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кубань – Черноморец
|- : -
|28.10
|17:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|28.10
|18:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1