"Факел" и "Ротор" сыграли вничью, "Сочи" победил "Армавир"

"Факел" и "Ротор" в матче 26-го тура первого дивизиона сыграли вничью, в другой встрече тура "Сочи" победил "Армавир" (1:0).

Олимп – ФНЛ

26-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Ротор" (Волгоград) – 0:0

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов, Олейников, Лебеденко, Кузьмин, Афанасьев (Ломакин, 84), Русак (Цвейба, 82), Молодцов, Бирюков (Аршакян, 58).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Пискунов, Васильев, Байрыев, Лобкарев (Султонов, 71), Шарипов, Самсонов, Попов, Саная (Николаев, 63), Коротаев (Муллин, 63), Янушковский.

Предупреждения: Саная, 46. Афанасьев, 54. Попов, 74. Кузьмин, 81.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

10 марта. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Сочи" - "Армавир" - 1:0 (1:0)

Гол: Горбунов, 22.

"Сочи": Заболотный, Юрганов, Калугин, Маргасов, Казаев (Миладинович, 90+2), Лагатор, Касаев (Бахтияров, 67), Песегов (Косянчук, 84), Горбунов, Померко, Барсов (Обольский, 87).

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Романенко, 76), Лаук, Клопков, Поляков (Веркашанский, 29), Гурфов (Суханов, 66), Мичуренков (Синявский, 46).

Предупреждения: Горбунов, 31. Мирошниченко, 57. Казаев, 69. Веркашанский, 74. Юрганов, 74. Клопков, 85.

Судья: Сафьян (Москва).

10 марта. Сочи. Стадион "Фишт".