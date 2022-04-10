«Факел» обыграл «Аланию», «Краснодар-2» оказался сильнее «Ротора»

«Факел» в домашнем матче обыграл «Аланию» (1:2) в 32-м туре ФНЛ. В другой встрече турнира «Ротор» на своем поле проиграл «Краснодару-2» (1:2), «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» (1:1) разошлись миром.

После 32 туров второго дивизиона чемпионата России «Факел» (56) занимает 3-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» (53) — 5-й, «Алания» (52) идет на 6-й позиции, «Краснодар-2» (45) — 12-й, «Волгарь» (34) — 16-я, «Ротор» (30) — 18-й.