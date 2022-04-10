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Сегодня, 17:59

«Факел» обыграл «Аланию», «Краснодар-2» оказался сильнее «Ротора»

Виктория Кравченко
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«Факел» в домашнем матче обыграл «Аланию» (1:2) в 32-м туре ФНЛ. В другой встрече турнира «Ротор» на своем поле проиграл «Краснодару-2» (1:2), «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» (1:1) разошлись миром.

После 32 туров второго дивизиона чемпионата России «Факел» (56) занимает 3-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» (53) — 5-й, «Алания» (52) идет на 6-й позиции, «Краснодар-2» (45) — 12-й, «Волгарь» (34) — 16-я, «Ротор» (30) — 18-й.

Россия. ФНЛ. 32-й тур
10 апр, 16:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:1
Алания
Голы
Максимов, 39 (1:0), Максимов, 61 (2:0), Хубулов, 64 (2:1)
Факел
Городовой Акбашев Аппаев (Разборов, 65) Черов Дашаев Дмитриев (Шаваев, 57) Магаль (Мастерной, 65) Максимов (Дядюн, 79) Никитин (Шепилов, 79)
Алания
Машуков Цараев Солдатенко Багаев Хабалов Хосонов Засеев (Григорьев, 82)
Предупреждения
Дмитриев 35’, Аппаев 41’  -  Хосонов 29’, Кобесов 43’
Удаления
Хосонов 83’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга)
Россия. ФНЛ. 32-й тур
10 апр, 16:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:2
Краснодар-2
Голы
Халназаров, 36 (0:1), Чуканов, 43 (1:1), Рейхмен, 56 (1:2)
Ротор
Терновский Пелих (Слепов, 77) Мартынов Бериашвили (Серченков, 77) Дудиев Байрыев Махатадзе Чуканов Школик (Ташаев, 57) Минаев Макаров
Краснодар-2
Кокарев Жилкин (Гайворонский, 88) Пивоваров Сухорученко Литвинов Кратков (Стежко, 88) Кокоев (Кучугура, 75) Рейхмен Самко (Губжоков, 75) Халназаров Сабуа (Апеков, 69)
Предупреждения
Минаев 90+1’, Дудиев 90+1’  -  Сухорученко 41’, Литвинов 78’, Кучугура 86’, Стежко 90+1’
Судьи
Силантьев (Самара)
Россия. ФНЛ. 32-й тур
10 апр, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
СКА-Хабаровск
Голы
Эммерсон, 11 (0:1), Стефанович, 35 (1:1)
Волгарь
Смирнов Морозов Печенкин Козлов Ращеня (Погосов, 64) Павлишин Гилязетдинов Капленко (Демьянов, 84) Стефанович (Косарев, 64) Баев (Носов, 69) Юсупов (Лесников, 84)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Денисов Фомин Мануйлов Гащенков Гаглоев (Тихонов, 46) Квеквескири Цаллагов (Ахмаев, 72) Караев (Алиев, 57) Барков (Дмитриев, 65)
Предупреждения
Морозов 13’, Ращеня 50’, Павлишин 54’, Печенкин 81’  -  Эммерсон 27’, Гащенков 56’, Дмитриев 70’, Фомин 89’
Судьи
Федоров (Петрозаводск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК Краснодар-2
ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск
ФК Факел (Воронеж)
4
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