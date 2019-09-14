«Енисей» упустил победу над «Балтикой» и остался на последнем месте в ФНЛ

«Енисей» и «Балтика» сыграли вничью в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ. Калининградцы ушли от поражения на второй добавленной минуте встречи. Красноярский клуб с 8 очками остался на последнем месте в турнирной таблице лиги.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Балтика» (Калининград) — 2:2 (1:0)

Голы: Плопа, 36 — в свои ворота (1:0). Делькин, 50 (2:0). Наилсон, 52 (2:1). Маркин, 90+2 (2:2).

«Енисей»: Филиппов, Рожков, Бугаев, Киреев, Гасанов, Харитонов (Мильдзихов, 85), Зотов (Ломакин, 81), Савичев, Ланин (Раздорских, 64), Песиков (Саркисов, 64), Делькин (Иванов, 70).

«Балтика»: Латышонок, Плопа, Маклаков (Дудиев, 58), Наилсон, Кашчелан, Альшин, Шаваев (Глушков, 75), Кузьмин, Макарчук, Маркин, Аллеф (Казаев, 58).

Предупреждения: Савичев, 20. Ланин, 28. Аллеф, 43. Бугаев, 65. Шаваев, 68.

Судья: Фролов (Москва).

14 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».