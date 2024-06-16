Воспитанник «Зенита» подписал трехлетний контракт с «Лудогорцем»

Как стало известно «СЭ», 16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров отправился на летний сбор с основным составом «Лудогорца». 13-кратный чемпион Болгарии заключил трехлетний контракт с молодым россиянином, который в прошлом сезоне взял два титула — в первенствах страны для коллективов U16 и U17.

До 30 июня клуб будет работать в австрийском Тироле, планируется четыре контрольных матчах — в одном из них состоится дебют Сырова в первой команде.