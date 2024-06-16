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Сегодня, 14:48

Воспитанник «Зенита» подписал трехлетний контракт с «Лудогорцем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», 16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров отправился на летний сбор с основным составом «Лудогорца». 13-кратный чемпион Болгарии заключил трехлетний контракт с молодым россиянином, который в прошлом сезоне взял два титула — в первенствах страны для коллективов U16 и U17.

До 30 июня клуб будет работать в австрийском Тироле, планируется четыре контрольных матчах — в одном из них состоится дебют Сырова в первой команде.

ФК Лудогорец
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