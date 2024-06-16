Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:26

В Гельзенкирхене албанцы подрались с сербами, все бары оцеплены полицией

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полиция оцепила заведения в Гельзенкирхене.
Фото Reuters

В Гельзенкирхене, где сегодня, 16 июня, в 22.00 по московскому времени пройдет матч Англия — Сербия, полиция оцепила все бары. Около часа назад там прошла массовая драка, но с неожиданными инициаторами — албанцами, чья сборная накануне играла в соседнем Дортмунде. Они «прыгнули» на сербов, те в долгу не остались.

Полиция явно готова к любому развитию событий, поэтому дальнейшие столкновения в небольшом городе земли Северный Рейн — Вестфалия маловероятны.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
15
Читайте также
Фанаты высмеяли Депая за игру в баскетбольной повязке на Евро-2024
Рублев и еще два российских теннисиста не сыграют на Олимпиаде в Париже
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
«С такой повязкой ему нужно играть в баскетбол». В матче с Польшей Депай запомнился странным аксессуаром на голове
Словения — Дания: Эриксен открыл счет
Словения — Дания: Эриксен открыл счет. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Вегхорст — о голе в ворота Польши: «Сегодня утром написал своей девушке, что забью»
Хиддинк: «Весь футбольный мир любил этих игроков сборной России»
Румыния — Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гакпо — о победе над Польшей: «Это был тяжелый матч и сильный соперник»

Журова: «Все болельщики ждут, когда российские спортсмены вернутся, но не могут сказать этого»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости