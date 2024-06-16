В Гельзенкирхене албанцы подрались с сербами, все бары оцеплены полицией

В Гельзенкирхене, где сегодня, 16 июня, в 22.00 по московскому времени пройдет матч Англия — Сербия, полиция оцепила все бары. Около часа назад там прошла массовая драка, но с неожиданными инициаторами — албанцами, чья сборная накануне играла в соседнем Дортмунде. Они «прыгнули» на сербов, те в долгу не остались.

Полиция явно готова к любому развитию событий, поэтому дальнейшие столкновения в небольшом городе земли Северный Рейн — Вестфалия маловероятны.