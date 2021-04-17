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«Оренбург» в гостях переиграл «Енисей»

15:00
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«Оренбург» одержал победу над «Енисеем» в матче 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ со счетом 2:1.

«Оренбург» обошел «Крылья Советов», у которых есть игра в запасе, и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ (79 очков). «Енисей» идет 10-м (53).

Олимп — ФНЛ

37-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Оренбург» — 1:2 (1:1)

Голы: Фамейе, 28 (0:1). Зотов, 36 (1:1). Гойкович, 64 (1:2).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Цховребов, Сухомлинов, Абрамов, Зотов (Лескано, 71), Ломакин (Иванов, 66), Песиков (Раздорских, 67), Глушков (Билоног, 74), Ланин (Комков, 82), Саная.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов, Бреев (Мамин, 84), Ткачук (А.В.Козлов, 90+2), Миронов (Капленко, 47), Фамейе, Прудников (Аюпов, 46), Дм.Воробьев (Палиенко, 89).

Предупреждения: Смирнов, 21. Цховребов, 30. Зотов, 32. Ломакин, 45+1. Гойкович, 53. Ткачук, 62. Аюпов, 72.

Судья: Амелин (Тула).

17 апреля. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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