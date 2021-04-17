«Оренбург» в гостях переиграл «Енисей»
«Оренбург» одержал победу над «Енисеем» в матче 37-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ со счетом 2:1.
«Оренбург» обошел «Крылья Советов», у которых есть игра в запасе, и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ (79 очков). «Енисей» идет 10-м (53).
Олимп — ФНЛ
37-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Оренбург» — 1:2 (1:1)
Голы: Фамейе, 28 (0:1). Зотов, 36 (1:1). Гойкович, 64 (1:2).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Цховребов, Сухомлинов, Абрамов, Зотов (Лескано, 71), Ломакин (Иванов, 66), Песиков (Раздорских, 67), Глушков (Билоног, 74), Ланин (Комков, 82), Саная.
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов, Бреев (Мамин, 84), Ткачук (А.В.Козлов, 90+2), Миронов (Капленко, 47), Фамейе, Прудников (Аюпов, 46), Дм.Воробьев (Палиенко, 89).
Предупреждения: Смирнов, 21. Цховребов, 30. Зотов, 32. Ломакин, 45+1. Гойкович, 53. Ткачук, 62. Аюпов, 72.
Судья: Амелин (Тула).
17 апреля. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю