«Крылья» разгромили «Факел», «Спартак-2» и «Балтика» добились очередных побед в ФНЛ
17 апреля состоялись очередные матчи 37-го тура Олимп-ФНЛ.
Лидер турнира «Крылья Советов» на своем поле разгромили «Факел» (5:1) и закрепились на первом месте с 85 очками.
«Спартак-2» в выездной встрече был сильнее «Волгаря» (2:0) благодаря голам Игнатова и Оганесяна, а мяч Аллефа за три минуты до конца позволил «Балтике» обыграть «Иртыш» (1:0).
Олимп — ФНЛ
37-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Факел» (Воронеж) — 5:1 (2:0)
Голы: Солдатенков, 10 (1:0). Сарвели, 24 (2:0). Максимов, 61 (2:1). Ежов, 63 (3:1). Горшков, 83 (4:1). Голенков, 90+4 (5:1).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Полуяхтов, Чернов, Солдатенков, Горшков, Зеффан, Витюгов (Хади, 79), Зиньковский (Ежов, 59), Кабутов, Сарвели (Рикарду Алвеш, 70), Сергеев (Голенков, 73).
«Факел» (Воронеж): Саутин, Черов (Мазуров, 75), Дашаев, Почивалин, Брызгалов, Акбашев, Никитин (Шепилов, 46), Замалиев, Дмитриев (Коробов, 68), Аппаев (Царукян, 85), Разборов (Максимов, 46).
Предупреждения: Чернов, 17. Почивалин, 47. Акбашев, 69. Замалиев, 85. Шепилов, 90+2.
Удаление: Почивалин, 82.
Судья: Буланов (Саранск).
17 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».
«Иртыш» (Омск) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:0)
Гол: Аллеф, 87.
Нереализованный пенальти: Стеклов, 59 (вратарь)
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Шмыков, Магадиев, Киреев, Киселев (Тарабанов, 89), Стеклов (Пухов, 89), Кротов, Визнович (Шлеермахер, 67), Коршунов (Третьяков, 73), Жустьев, Стефанович (Бурюкин, 76).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Плопа (Мещанинов, 84), Юрганов, Дудиев, Макарчук, Валенсия (Ковалев, 61), Демьянов, Шаваев (Джамилов, 67), Альшин, Кашчелан, Аллеф.
Предупреждения: Киселев, 15. Шмыков, 27. Валенсия, 53. Шаваев, 62. Магадиев, 80. Пухов, 90+2.
Судья: Волошин (Смоленск).
17 апреля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Спартак-2» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:0 (2:0)
Голы: Игнатов, 19 (1:0). Оганесян, 34 (2:0).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Миронов, Петрунин (Детенышев, 90), Воропаев (Денисов, 83), Литвинов, Сунгатулин, Бакалюк, Мельников (Вит.Шитов, 75), Оганесян, Игнатов (Голятов, 46), Педро Роша (Влад.Шитов, 78).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов (Ведерников, 46), Хомуха, Журавлев, Бердников, Мендель (Павлишин, 46), Полубояринов (Емельянов, 68), Николаев (Агаларов, 46), Бутенко (Габараев, 61), Юсупов, Погосов.
Предупреждения: Игнатов, 17. Мендель, 26. Ведерников, 48. Миронов, 53. Павлишин, 77. Юсупов, 79. Бакалюк, 87. Денисов, 90+1.
Удаление: Юсупов, 89.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
17 апреля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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