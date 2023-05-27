«Енисей» обеспечил себе участие в стыковых матчах за выход в РПЛ

«Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу.

В матче 33-го тура первой лиги клуб из Красноярска обыграл «Кубань» (2:0) и набрал 53 очка в турнирной таблице.

Таким образом, «Енисей» теперь не опустится ниже четвертого места. Перед заключительным туром отрыв «Енисея» от «Родины», которая находится на 5-й строчке, составляет четыре очка. Ранее красноярский клуб прошел процедуру лицензирования для участия в РПЛ.

Соперниками «Енисея» в стыковых матчах могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».