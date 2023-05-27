«Енисей» обеспечил себе участие в стыковых матчах за выход в РПЛ
«Енисей» гарантировал себе участие в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу.
В матче 33-го тура первой лиги клуб из Красноярска обыграл «Кубань» (2:0) и набрал 53 очка в турнирной таблице.
Таким образом, «Енисей» теперь не опустится ниже четвертого места. Перед заключительным туром отрыв «Енисея» от «Родины», которая находится на 5-й строчке, составляет четыре очка. Ранее красноярский клуб прошел процедуру лицензирования для участия в РПЛ.
Соперниками «Енисея» в стыковых матчах могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
8
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
9
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
10
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
11
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|3 : 1
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|0 : 2
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|1 : 0
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|0 : 1
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|0 : 3
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 0
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
Новости