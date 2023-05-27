«Рубин» стал победителем ФНЛ сезона-2022/23
«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги — 2:0.
За «Рубин» дублем отметился Джоэль Фамейе.
После этого матча казанская команда стала победителем ФНЛ в сезоне-2022/23, набрав 68 очков за 33 матча. Второе место занимает «Балтика» с 64 очками.
Махачкалинское «Динамо» располагается на 7-й строчке с 46 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
8
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
9
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
10
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
11
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|3 : 1
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|0 : 2
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|1 : 0
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|0 : 1
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|0 : 3
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 0
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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