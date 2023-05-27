«Рубин» стал победителем ФНЛ сезона-2022/23

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги — 2:0.

За «Рубин» дублем отметился Джоэль Фамейе.

После этого матча казанская команда стала победителем ФНЛ в сезоне-2022/23, набрав 68 очков за 33 матча. Второе место занимает «Балтика» с 64 очками.