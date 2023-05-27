«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в матче первой лиги

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«Нефтехимик» дома обыграл «Уфу» в матче 33-го тура первой лиги — 2:0.

В составе хозяев отличились Максим Лайкин и Артем Котик.

«Нефтехимик» располагается на 8-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 44 очка за 33 матча.

«Уфа» находится на 16-м месте с 32 очками.