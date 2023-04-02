«Уфа» разгромила «СКА-Хабаровск» и прервала серию из трех поражений

«Уфа» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура первой лиги — 3:0.

Забитыми голами в этой встрече отметились Роман Минаев, Артем Погосов и Данил Ахатов.

Хабаровчане на 34-й минуте остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Денис Фомин.

«Уфа» прервала серию из трех поражений и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка. «СКА-Хабаровск» располагается на 8-й строчке — 34 очка.