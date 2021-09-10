«Енисей» дома обыграл «Балтику»
«Енисей» победил «Балтику» (1:0) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч на 65-й минуте забил Николай Марков. «Енисей» набрал 14 очков и занимает десятое место. У «Балтики» 12 очков и 13-я позиция.
ФНЛ
10-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)
Гол: Марков, 65.
«Енисей»: Опарин, Кичин, Марков, Лапшов, Феррейра, Масловский (Сухомлинов, 85), Раздорских, Иванов, Ланин, Скворцов (Молтенинов, 85), Саная (Ломакин, 63. Самойлов, 90+4).
«Балтика»: Бориско, Мещанинов (Дибиргаджиев, 88), Остоич, Карпович, Макарчук, Попов (Гелоян, 71), Кленкин (Лазарев, 75), Альшин, Казаев, Кузьмин, Муртазаев (Маркович, 71).
Предупреждения: Мещанинов, 23. Лапшов, 32. Гелоян, 90+2. Альшин, 90+2.
Судья: Панин (Дмитров).
10 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».
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