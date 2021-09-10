Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Енисей» дома обыграл «Балтику»

16:59
Теги:

«Енисей» победил «Балтику» (1:0) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 65-й минуте забил Николай Марков. «Енисей» набрал 14 очков и занимает десятое место. У «Балтики» 12 очков и 13-я позиция.

ФНЛ

10-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 65.

«Енисей»: Опарин, Кичин, Марков, Лапшов, Феррейра, Масловский (Сухомлинов, 85), Раздорских, Иванов, Ланин, Скворцов (Молтенинов, 85), Саная (Ломакин, 63. Самойлов, 90+4).

«Балтика»: Бориско, Мещанинов (Дибиргаджиев, 88), Остоич, Карпович, Макарчук, Попов (Гелоян, 71), Кленкин (Лазарев, 75), Альшин, Казаев, Кузьмин, Муртазаев (Маркович, 71).

Предупреждения: Мещанинов, 23. Лапшов, 32. Гелоян, 90+2. Альшин, 90+2.

Судья: Панин (Дмитров).

10 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Мы с украинцами уважаем друг друга. Если предстоящий матч приведет к небольшой оттепели, будет круто»
В Челябинске рассекретили программы учениц Тутберидзе. И шокировали эмблемой Дня города
Магучих объяснила новое совместное фото с Ласицкене
«Перед боем его захимичили. Надавали препаратов — чтобы дышал хорошо». Емельяненко вспоминает тот самый бой с Харитоновым
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд