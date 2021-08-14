«Енисей» дома минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный»
«Енисей» минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный» в матче 6-го тура ФНЛ.
Победный гол забил защитник красноярцев Николай Марков.
«Енисей» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Долгопрудный» на предпоследней строчке.
ФНЛ
6-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0)
Гол: Марков, 85.
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Рукас, Лапшов, Масловский, Марков, Зотов, Ланин (Кичин, 62), Иванов (Самойлов, 88), Раздорских (Надольский, 62), Скворцов (Лаук, 78), Саная.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Иполе (Никитенков, 46), Большаков, Гудков, Герчиков, Янов, Лоуренс, Великородный (Тарасенко, 53), Балахонцев (Сафронов, 54), Щербак, Коротаев.
Предупреждения: Скворцов, 4. Янов, 8. Масловский, 20. Щербак, 23. Рукас, 43. Сафронов, 80.
Удаления: Щербак, 47. Рукас, 58. Масловский, 68.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
14 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».
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