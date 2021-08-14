Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Енисей» дома минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный»

14:56
Теги:

«Енисей» минимально обыграл «Олимп-Долгопрудный» в матче 6-го тура ФНЛ.

Победный гол забил защитник красноярцев Николай Марков.

«Енисей» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Долгопрудный» на предпоследней строчке.

ФНЛ

6-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:0 (0:0)

Гол: Марков, 85.

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Рукас, Лапшов, Масловский, Марков, Зотов, Ланин (Кичин, 62), Иванов (Самойлов, 88), Раздорских (Надольский, 62), Скворцов (Лаук, 78), Саная.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Иполе (Никитенков, 46), Большаков, Гудков, Герчиков, Янов, Лоуренс, Великородный (Тарасенко, 53), Балахонцев (Сафронов, 54), Щербак, Коротаев.

Предупреждения: Скворцов, 4. Янов, 8. Масловский, 20. Щербак, 23. Рукас, 43. Сафронов, 80.

Удаления: Щербак, 47. Рукас, 58. Масловский, 68.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

14 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество
Кто может подстраховать Авериных? Длинная скамейка сборной России по художественной гимнастике
Украинский борец Беленюк ответил на жесткие слова российской телеведущей Скабеевой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд