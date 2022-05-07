Наумов объяснил вылет «Ротора» в ФНЛ-2 отсутствием интереса местных властей к футболу

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на досрочный вылет «Ротора» в ФНЛ-2.

«Наверное, все дело в отношении властей к этой команде и в бюджете, которого нет, поэтому это все и сказывается. Я видел, что «Ротор» в плохом положении, но глубоко не вникал. С Волгоградом это частенько случается, не первый случай. Волгоград какое-то время был вообще на передовых позициях в советском футбол. Мы помним Нидергауса, лучшего бомбардира Веретеникова, многих других сильных футболистов, которые там росли. Но, к сожалению, сегодня мы можем говорить о том, что видимо там что-то с вниманием со стороны властей, городских и областных, поэтому и не интересен футбол. Тут другой причины быть не может», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее «Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата ОЛИМП ФНЛ.

Из-за этого результата «Ротор» вылетел в ФНЛ-2. Команда с 30 очками идет 19-й.