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Наумов объяснил вылет «Ротора» в ФНЛ-2 отсутствием интереса местных властей к футболу

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на досрочный вылет «Ротора» в ФНЛ-2.

«Наверное, все дело в отношении властей к этой команде и в бюджете, которого нет, поэтому это все и сказывается. Я видел, что «Ротор» в плохом положении, но глубоко не вникал. С Волгоградом это частенько случается, не первый случай. Волгоград какое-то время был вообще на передовых позициях в советском футбол. Мы помним Нидергауса, лучшего бомбардира Веретеникова, многих других сильных футболистов, которые там росли. Но, к сожалению, сегодня мы можем говорить о том, что видимо там что-то с вниманием со стороны властей, городских и областных, поэтому и не интересен футбол. Тут другой причины быть не может», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее «Ротор» на своем поле проиграл московскому «Спартаку-2» с минимальным счетом (0:1) в 36-м туре чемпионата ОЛИМП ФНЛ.

Из-за этого результата «Ротор» вылетел в ФНЛ-2. Команда с 30 очками идет 19-й.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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ФК Ротор
ПФЛ
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