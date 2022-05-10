Вратарь «Алании»: «У нас в составе выходят 11 местных ребят, но нас называют командой-мемом»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал о том, как в клубе отреагировали, когда их назвали командой-мемом в превью на телевидении.

— До стыковых матчей пять очков за два тура, шансы только теоретически. Обсуждали в команде, почему не получилось?

— Ничего не обсуждали. Просто накопилось за весь сезон. Мы же ни одной игры дома не сыграли по факту. Каждая игра — выезд, все время в разъездах. Это тяжело. На одном характере нельзя все вытащить.

Перед «Оренбургом» мы летели и не смогли там приземлиться, приземлились в Орске, затем 200 км ехали на такси по пять человек по три с половиной часа. И это было после «Зенита» на третий день. И эти моменты бывают не раз, а весь сезон.

— Наверное, вам смешно читать, как игроки из РПЛ жалуются, что им неудобно ездить на поезде.

— Я читал интервью Классона, когда он рассказал, что из Сочи ехал на автобусе семь часов и офигел. Подумал: «Семь часов всего лишь. Во второй лиге пацан никогда не играл». Условно, играешь в Новотроицке — ездишь по 800 километров, а если в Махачкале — каждый выезд по 1 300 километров. В ФНЛ перелеты постоянные — вот это тяжело.

— Ощущаете в команде, что за «Аланией» теперь больше следят, переживают?

— Да, это приятно. Я хотел отметить еще то, о чем мало говорят. Ни на «Матч ТВ», нигде. Против «Зенита» у «Алании» в старте вышли 11 местных игроков. И Тулу тоже обыграли, когда в старте были все местные ребята. Но почему-то на превью перед «Зенитом» нас назвали командой-мемом. Никто не сказал о футболе, о нашем стиле, об идеологии и о том, что у нас в составе играют и побеждают местные пацаны.

Я вырос и родился в Осетии, с детства мечтал играть за «Аланию», и таких ребят в команде много. Хочется, чтобы на это обратили внимание. Такого в России сейчас нет. Только Галицкий пропагандирует, но не было ситуации, чтобы вышли все свои. Играли только легионеры, тот же Уткин играет ярко в «Ахмате».

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