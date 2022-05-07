Халназаров из «Краснодара-2» забил самый быстрый гол в истории ФНЛ

Нападающий «Краснодар-2» Рустам Халназаров забил самый быстрый в истории ФНЛ, сообщает Telegram-канал лиги.

21-летний нападающий отличился на девятой секунде матча 36-го тура Олимп-ФНЛ против «Енисея» (4:0).

Халназаров забил два из четырех матчей краснодарцев в этом матче, отметившись на 52-й минуте.

В текущем сезоне Халназаров првоел за клуб 11 матчей и забил пять голов.

В турнирной таблице ФНЛ «Краснодар-2» занимает 10-е место, имея 52 очков после 35 матчей. «Енисей» находится на 5-й строчке с 60 очками.