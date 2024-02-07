Экс-футболист «Рубина» Микушин сравнил Бердыева и Шаронова

Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин рассказал о разнице между тренерами Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Футболист успел поработать с обоими специалистами во время выступления за «Рубин».

«Роман Сергеевич — сильный тренер, но другой. У него есть своя модель игры, свои принципы. Его манера отличается от манеры Курбана Бекиевича. Он много тактики от него взял. Но у него своя манера общения с игроками, он может подпустить к себе. У Курбана Бекиевича всегда есть дистанция. Только он поднимает глаза из-под очков, ты сразу понимаешь, что нужно собраться. Информацию по расположению корпуса, по отскокам и тому подобному я впитал именно от Бердыева. Наверное, потому что он глыба и авторитет», — цитирует Микушина «Спорт День за Днем».

71-летний Бердыев в сезоне-2023/24 возглавлял махачкалинское «Динамо», в начале февраля он покинул команду. 47-летний Шаронов с 2022 года является главным тренером «СКА-Хабаровска».