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7 февраля, 13:13

Экс-футболист «Рубина» Микушин сравнил Бердыева и Шаронова

Алина Савинова
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Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин рассказал о разнице между тренерами Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Футболист успел поработать с обоими специалистами во время выступления за «Рубин».

«Роман Сергеевич — сильный тренер, но другой. У него есть своя модель игры, свои принципы. Его манера отличается от манеры Курбана Бекиевича. Он много тактики от него взял. Но у него своя манера общения с игроками, он может подпустить к себе. У Курбана Бекиевича всегда есть дистанция. Только он поднимает глаза из-под очков, ты сразу понимаешь, что нужно собраться. Информацию по расположению корпуса, по отскокам и тому подобному я впитал именно от Бердыева. Наверное, потому что он глыба и авторитет», — цитирует Микушина «Спорт День за Днем».

71-летний Бердыев в сезоне-2023/24 возглавлял махачкалинское «Динамо», в начале февраля он покинул команду. 47-летний Шаронов с 2022 года является главным тренером «СКА-Хабаровска».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mikushin-sravnil-berdyeva-i-sharonova
Роман Шаронов
Футбол
Курбан Бердыев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Ислам Машуков

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