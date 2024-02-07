Гаджиев: «Биджиев по ментальности и характеру близок к Бердыеву»

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от работы нового главного тренера махачкалинской команды Хасанби Биджиева.

7 февраля пресс-служба клуба сообщила, что 57-летний специалист прибудет в расположение «Динамо» в Турции для подписания контракта.

«Ожидаем, что он справится с этой работой. Под этими ожиданиями есть основания — это его опыт, который был в «Локомотиве» и «Анжи», когда там все звезды были. Последние годы он был в Нальчике, там нет особых условий, но поддерживает относительно неплохой уровень», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Также он охарактеризовал нового главного тренера команды.

«Выдержанный, трезвый, солидный мужчина. Мы думаем, что по ментальности и характеру он близок к Бердыеву. Регалий поменьше, но ничего, у нас тоже команда не звездная», — добавил президент клуба.

«Динамо» 1 февраля объявило об уходе Курбана Бердыева. Он возглавлял команду с лета 2023 года. После 20 туров махачкалинцы лидируют в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.