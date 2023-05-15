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Сегодня, 15:23

Джиоев заявил, что в последние годы «Алания» совершала подвиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев мнением о ситуации, в которой оказалась команда.

«В Осетии у нас все забуксовало, когда ликвидация клуба пошла лет 10 назад. Но потом стало налаживаться, вот, стадион начали делать. Я надеюсь, что «Алания» займет свое почетное место в РПЛ. Я считаю, что в последние годы «Алания» совершала подвиг. Команда постоянно играла в гостях. У них постоянно выездные матчи, хочешь не хочешь. Свой стадион — это дополнительные очки, стимул. Все знают, какой болельщик в Осетии. Наша республика всегда жила футболом. Как только стадион сделают, мы снова его заполним. Болельщик соскучился и заждался этого момента», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/inal-dzhioev-v-poslednie-gody-alaniya-sovershala-podvig-komanda-postoyanno-igrala-v-gostyah/
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ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 00:00
Балтика – Рубин
 - : -
20.05 00:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 00:00
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 00:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
21.05 00:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Родина – Кубань
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 13
Гедеон Гузина

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Балтика

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П
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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Андрей Савинов

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Шинник

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