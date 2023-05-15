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Сегодня, 19:12

Джиоев заявил, что с симпатией относится к футболу Гогниева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион России 1995 года в составе владикавказской «Алании» Инал Джиоев заявил, что возвращение команды в РПЛ будет плюсом для болельщиков.

«У нас осетинский футбол всегда был техничным, а не атлетическим. Мы всегда играли в атакующий футбол. Болельщик любит такую игру. И это будет на пользу нашему чемпионату. У нас похожие все команды. Такой игрой болельщика не заманишь на стадион. А «Алания» своей игрой способствовала интересу болельщиков. Появление «Алании» в РПЛ будет плюсом для болельщиков. Что думаю о футболе, который ставил Гогниев? Я с симпатией отношусь к этому футболу. Я всегда считал так: чем матч закончится 0:0, пусть будет 7:7 или 8:8. Футбол — для болельщиков. Нужно, чтобы болельщик насладился футболом. Я с симпатией относился к игре команды Гогниева. Да и у Заура Тедеева была атакующая команда», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

Владикавказцы уже гарантировали себе место в стыковых матчах Первой лиги. Тем не менее «Аланию» могут не допустить к переходным матчам из-за отсутствия стадиона. Во Владикавказе ведется реконструкция стадиона «Спартак», процесс пока далек от своего окончания.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/inal-dzhioev-s-simpatiej-otnoshus-k-futbolu-gognieva-luchshe-pust-budet-8-8-chem-0-0/
Спартак Гогниев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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Джиоев заявил, что в последние годы «Алания» совершала подвиг
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
Результаты / календарь
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 00:00
Балтика – Рубин
 - : -
20.05 00:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 00:00
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 00:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
21.05 00:00
Арсенал – Шинник
 - : -
21.05 00:00
Родина – Кубань
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 28 1 10
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