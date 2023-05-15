Джиоев заявил, что с симпатией относится к футболу Гогниева

Чемпион России 1995 года в составе владикавказской «Алании» Инал Джиоев заявил, что возвращение команды в РПЛ будет плюсом для болельщиков.

«У нас осетинский футбол всегда был техничным, а не атлетическим. Мы всегда играли в атакующий футбол. Болельщик любит такую игру. И это будет на пользу нашему чемпионату. У нас похожие все команды. Такой игрой болельщика не заманишь на стадион. А «Алания» своей игрой способствовала интересу болельщиков. Появление «Алании» в РПЛ будет плюсом для болельщиков. Что думаю о футболе, который ставил Гогниев? Я с симпатией отношусь к этому футболу. Я всегда считал так: чем матч закончится 0:0, пусть будет 7:7 или 8:8. Футбол — для болельщиков. Нужно, чтобы болельщик насладился футболом. Я с симпатией относился к игре команды Гогниева. Да и у Заура Тедеева была атакующая команда», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

Владикавказцы уже гарантировали себе место в стыковых матчах Первой лиги. Тем не менее «Аланию» могут не допустить к переходным матчам из-за отсутствия стадиона. Во Владикавказе ведется реконструкция стадиона «Спартак», процесс пока далек от своего окончания.