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Сегодня, 14:12

В «Уфе» подтвердили возможное лишение статуса профессионального клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Уфы» подтвердили «СЭ» новость о возможном лишении клуба профессионального статуса.

Ранее Sport24 сообщил, что представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После 31-го тура «Уфа» с 29 очками занимает 16-е место в таблице первой лиги, отставая от спасительной зоны на 4 балла. В прошлом сезоне уфимцы вылетели из РПЛ.

Футбол
ФК Уфа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 00:00
Балтика – Рубин
 - : -
20.05 00:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 00:00
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 00:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
21.05 00:00
Арсенал – Шинник
 - : -
21.05 00:00
Родина – Кубань
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

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