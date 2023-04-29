Дзагоев оценил свой сезон в «Рубине» и шансы вернуться в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев оценил свой сезон в составе клуба, который ведет борьбу за возвращение в РПЛ.

«В целом положительно оцениваю. За сезон было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Так что готов помогать команде. Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, все получится», — приводит слова Дзагоева Sport24.

29 апреля «Рубин» сыграет против «СКА-Хабаровск» в рамках 29-го тура Первой лиги. Казанцы с 53 очками занимают 2-е место. Лидирует — «Балтика» (57 очков).