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29 апреля, 16:35

Дзагоев — о восстановлении: «Дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о процессе восстановления после физических нагрузок.

«Нагрузки переношу хорошо. Процедуры со сменой холода и тепла, вечером ванны с магниевыми солями — все это поддерживаю каждый день. Еще дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра тоже. Единственное, чуть-чуть корректируем тренировочный процесс — за три дня до игры после тяжелой тренировки еще делаю серьезную работу на силу ног. На следующий день — только велосипед 20 минут и силу верха, плюс стретчинг. Тогда к матчу подхожу в оптимальных кондициях», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за «Рубин» 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-dykhatelnaya-gimnastika-na-noch-inogda-i-s-utra-dzagoyev-o-vosstanovlenii-i-o-tom-kak-sledit-za-zdorovyem
Алан Дзагоев
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Дзагоев оценил свой сезон в «Рубине» и шансы вернуться в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 0 : 0
29.04 13:00
Енисей – Родина
 0 : 1
29.04 14:00
Велес – Шинник
 1 : 1
29.04 16:00
Кубань – Акрон
 1 : 1
29.04 16:00
Волга – Краснодар-2
 1 : 0
29.04 17:00
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
29.04 17:30
Нефтехимик – Балтика
 0 : 0
29.04 18:00
Рубин – СКА-Хаб.
 3 : 1
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Балтика

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Иван Тимошенко

Родина

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Виталий Лисакович

Рубин

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

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Балтика

 8
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Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

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Велес

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