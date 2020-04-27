Игнашевич против досрочного завершения сезона ФНЛ и предложил вариант мини-турнира

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Instagram ответил на вопрос подписчика о досрочном завершении сезона. Специалист считает, что президент ФНЛ должен найти выход из этой ситуации.

— Доигрывать необходимо, — написал Игнашевич. — Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим и о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди. Например, «Ротор» еще не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке.

Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием 4-6 команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет. Логично, что-либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации, в первую очередь, глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен.