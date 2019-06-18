Директор "Чертаново": "Если хочешь готовить кадры, надо работать десять лет"

Николай Ларин, руководитель клуба ФНЛ "Чертаново" и спортивной школы на юге Москвы в интервью "СЭ" развил острую тему, о которой в редакции "СЭ" говорил Леонид Слуцкий.

– Правительство Москвы 10 лет занимается "Чертаново" и другими школами. Значит, Слуцкий должен столько же лет вкладывать по 10 миллионов каждый год? И только тогда что-то получится?

– Не знаю, какие у него цели и задачи. Одно дело чисто социальная история, другое – подготовка спортивного резерва.

– Леонид Викторович говорит, что его задача – готовить кадры.

– Значит, нужно десять лет работать. Сейчас в нашей команде ФНЛ выступают те, кто приходил в школу в семь или восемь. Этот срок нужен для того, чтобы ребята прошли путь до профессионального футбола. В этом году мы приглашали академию Слуцкого на Кубок Колыванова. Это лучший турнир для детей десятилетнего возраста: там участвуют "Милан", "Интер" и топовые российские клубы.

Таким людям, как Слуцкий, хочется помогать. Да, наверное, турниров для нашей страны недостаточно, но есть, например, детская футбольная лига. Там много соревнований, которые организовывает энтузиаст своего дела Виктор Николаевич Горлов. Но главная проблема – инфраструктура в регионах. (Ярослав Сусов)

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