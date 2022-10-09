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9 октября, 17:58

«Уфа» с минимальным счетом победила махачкалинское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уфа» с минимальным счетом победила махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного мяча стал защитник Иван Темников, который отличился в начале второго тайма.

«Уфа» набрала 16 очков и поднялась на 11-е место, «Динамо» занимает 9-ю строчку (18 очков).

Россия. ФНЛ. 13-й тур
09 окт, 16:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
0:1
Уфа
Россия. ФНЛ. 13-й тур
09 окт, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
0:0
КАМАЗ
Россия. ФНЛ. 13-й тур
09 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:0
Велес

ФК Велес
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
ФК Уфа
ФК Шинник
5
1
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2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
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Арсенал – Волгарь
 - : -
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