«Уфа» с минимальным счетом победила махачкалинское «Динамо»

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«Уфа» с минимальным счетом победила махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура первой лиги — 1:0.

Автором победного мяча стал защитник Иван Темников, который отличился в начале второго тайма.

«Уфа» набрала 16 очков и поднялась на 11-е место, «Динамо» занимает 9-ю строчку (18 очков).