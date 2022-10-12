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12 октября, 21:27

Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»

Широков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром»
Руслан Минаев
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (3:2).

По словам бывшего хавбека «Зенита», качество игры в исполнении обеих команд было невысоким.

«Много голов и хорошая интрига, но качество невысокое. Огромный процент брака. Большое количество невынужденных ошибок, брака в простейших передачах. Как только делают больше трех точных передач в атаке, сразу момент возникает. Всех, как и в матче ЦСКА — «Динамо», впечатлило количество моментов, но сколько брака!» — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и идет на 2-м месте. «Краснодар» — 5-й с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-u-rostova-i-krasnodara-by-l-ogromny-j-protsent-braka/
Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
5
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 6 1 2
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Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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